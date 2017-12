Trai a namorada em festa de Natal

Homem namora há cinco anos e já traiu a companheira várias vezes.

26.12.17

Uma jovem de 18 anos fez sexo com um colega de trabalho, de 32, depois da festa de natal da empresa. O problema é que o homem tem namorada.

"Depois da festa de Natal da nossa empresa, finalmente fiz sexo com um homem que desejava há séculos. Apaixonei-me por ele, mas ele tem namorada", começou por dizer uma jovem anónima que escreveu uma carta à coluna sentimental do jornal britânico The Sun.

A diferença de idades não incomoda a jovem, que diz ser muito madura para a idade e, por isso, sente-se muito melhor com o colega de 32 anos do que com rapazes da sua idade. Os dois trabalham em partes diferentes do edifício da empresa, mas trocam olhares no elevador já há algum tempo.

"Ele realmente é perfeito - loiro e bonito, o sonho de todas as mulheres. Fiquei entusiasmada quando ficou claro que ele estava interessado em mim", contou. "Nós conversamos e já saímos algumas vezes", acrescentou.

O homem admitiu que tinha namorada há cinco anos e que já a tinha traído várias vezes mas, na altura, a jovem nem se preocupou com isso.

"Foi uma ótima noite e diverti-me muito - mas bebi muito álcool. Dançámos e ficámos muito próximos", afirmou. "O sexo era selvagem - eu acho que nós os dois estávamos à espera disto há muito tempo. De manhã, ele disse que tinha sido uma ótima noite e que me queria continuar a ver", acrescentou.

Agora, a jovem não sabe se deve continuar a encontrar-se com o colega ou se deve respeitar a relação dele, de cinco anos.