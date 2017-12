Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trai mulher com colega de trabalho nove anos mais velha

Homem deixou-se levar pelos encantos da mulher de 39 anos.

20.12.17

Um homem de 30 anos, residente no Reino Unido, está a viver um relacionamento amoroso com uma mulher de 39 anos, sua colega de trabalho, numa empresa para onde entrou há pouco tempo.



Numa carta enviada ao jornal The Sun, o homem conta que quando arranjou o novo trabalho teve de sair de casa, uma vez que a empresa fica noutra cidade. Desta forma, o gerente teve de se separar da sua mulher, com quem passou apenas a estar aos fins-de-semana.



No entanto, tudo mudou quando o homem conheceu a colega de trabalho de 39 anos. "Ela é linda, é sexy, é engraçada, é inteligente. Tem uma carreira de sonho, é muito diferente da minha esposa que trabalha num supermercado e tem que contar tostões todos os dias desde que nos casámos", explica o homem.



O homem acabou por trocar números com a colega de trabalho, e na manhã seguinte, esta convidou-o para ir até ao seu apartamento no final do dia. Nesse fim-de-semana, o homem não foi a casa para estar com a esposa. "Disse-lhe que estava com trabalho a mais por causa do Natal e que por isso não podia ir a casa", conta.



No fim-de-semana seguinte, a história repetiu-se. O homem voltou a ficar com a amante no seu apartamento. No entanto, o clima de romance parece ter acabado, depois de a mulher de 39 anos dizer ao homem que se sentia arrependida.



"Nunca mais voltámos a estar juntos, mas mesmo assim ela manda-me mensagens a dizer que sente a minha falta. Talvez seja a diferença de idades entre nós que a esteja a fazer recuar, ou até a minha situação financeira, que comparada com a dela é muito pouco estável", lamenta o homem.



O britânico de 30 anos não sabe agora o que fazer. "A minha esposa já me ameaçou que me pede o divórcio caso eu não volte a casa até ao Natal", escreve.