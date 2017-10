Transexual gasta 800 mil euros para ficar igual à Barbie

Nikki Exotika fez várias cirurgias plásticas durante vinte anos.

Por Inês Viegas Neves e Pedro Zagacho Gonçalves | 12:06

Nikki Exotika, de 35 anos, gastou mais de 800 mil euros em cirurgias plásticas durante vinte anos para se transformar numa Barbie na vida real.



Desde os dois anos de idade, Nikki Exotika, natural de New Jersey, nos Estados Unidos da América, achava que era diferente. Punha maquilhagem e pintava as unhas.



De acordo com o jornal The Sun, a agora mulher nasceu na pele de Jason Torres e na escola era gozada pelo estilo estravagante pela roupa que usava.



Aos 19 anos, Jason Torres mudou de género e transformou-se em Nikki Exotika depois de várias cirurgias no nariz, peito e no rosto.



Desde então, Nikki Exotika gastou milhares de euros para se transformar na boneca Barbie. "Quando me transformei em mulher, sentia que precisava de algo diferente e quis ficar igual à Barbie", contou Nikki Exotika ao jornal inglês.



E acrescenta: "Eu não queria ser apenas bonita. Eu queria ser deslumbrante, a melhor de todas as mulheres".



Nikki Exotika prevê agora comprar um BMW cor-de-rosa para "melhorar a imagem como Barbie" e vai procurar um homem que se pareça com o Ken.