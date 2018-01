Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trava assaltante enquanto compra anel de noivado

Andy está a ser considerado um 'herói' após imagens do ato terem sido divulgadas.

19:59

Andy Fiddler estava a comprar um anel para pedir a noiva em casamento quando a ourivesaria foi invadida por um assaltante encapuzado. O britânico, de 52 anos, não hesita: tira o casaco e bloqueia o assaltante, impedindo-o de ter sucesso na sua intenção de roubar o estabelecimento.



As imagens do sucedido, em Lancashire, no Reino Unido, foram captadas pelas câmaras de vigilância e publicadas online. O homem está a ser considerado um 'herói' pelo seu ato de coragem.



Andy parou o assaltante e foi depois ajudado por mais duas pessoas. Imobilizaram o homem durante quatro minutos até à chegada da polícia.



O assaltante pediu desculpa pelo seu ato e revelou que tentou roubar a loja foi um ato de "desespero".



Mandy Rishton, a noiva de Andy, revelou ao jornal local Lancashire Post que esta é uma situação que "nunca vai esquecer". "Ele é o meu herói", afirmou.



"Vou ter o Robert DeNiro a fazer o meu papel num filme", brincou Andy.