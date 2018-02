Três mil pessoas em lista de espera para calças de ganga

Nova peça de vestuário 'amiga do ambiente' custa 103€ e tem milhares de pessoas à espera.

Não se deixe enganar pelo design básico e clássico destas calças de ganga. Já há uma lista de 3 mil pessoas à espera de comprar a peça que custa 103€ e que, segundo a marca, é feita a pensar no ambiente.

As 'Mid Crop Flae Jeans' são a nova aposta da It-brand Reformation e já esgotaram várias vezes desde o lançamento. De acordo com a empresa, a produção deste modelo emite quase metade do dióxido de carbono e necessita apenas um terço da água na confeção em comparação com uma peça produzida de forma tradicional.

Como forma de controlar a produção, a marca norte-americana criou uma lista de espera para todos aqueles que querem adquirir as calças. O número não pára de aumentar.

Os amantes da moda que tiveram o privilégio de conseguir um par das tão desejadas calças esclarecem que a grande procura deve-se não só devido à preocupação ambiental como à combinação do preço acessível -tendo em conta que é uma peça assinada por estilista - , e com ajuste perfeito ao corpo.

Apesar de ter apenas uma tonalidade, o clássico azul, o sucesso continua a aumentar e até as celebridades ambicionam adquirir um par das calças. A cantora Selena Gomes e a modelo Bella Hadid são algumas das clientes da marca.