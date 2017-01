Trump cita vilão de Batman na tomada de posse

Internet encontrou semelhanças entre discursos de Donald Trump e Bane, vilão do universo Batman

Donald Trump tornou-se no 45.º Presidente dos EUA na sexta-feira. Durante a tomada de posse, o magnata discursou, abordando muitos dos temas que defendeu durante a campanha eleitoral e garantindo que vai colocar a "América primeiro".As suas palavras foram alvo de muito escrutínio mas acabaram por ficar em segundo plano quando a Internet se apercebeu de uma semelhança... Partes do discurso de Trump são em tudo similares ao discurso proferido por Bane, um dos vilões de Batman, feito durante o filme "The Dark Knight Rises" (ou "O Cavaleiro das Trevas Ressurge").Ao falar de poder, tanto Bane como Trump garantem que o querem "devolver de volta a vocês, o povo". A frase é a mesma e os dois excertos foram rapidamente compilados e partilhados milhares de vezes pela Internet fora.Não acredita na semelhança? Então confira: