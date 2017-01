O que achou desta notícia?







O All Stars Bar, em Bristol, publicou um vídeo que se tornou viral no Facebook. A jogada mistura golfe e bilhar e leva a bola a ultrapassar vários obstáculos antes de chegar ao alvo. A bola é atirada pelas escadas e, com a ajuda de tacos, cruza dez mesas de bilhar.