Truta congelada com peixe na boca

Pescadores surpreendidos com achado insólito.

01.10.17

Um grupo de homens que decidiu ir à pesca num lago gelado deparou com uma cena insólita: presa no gelo quase à superfície estava um truta congelada... com outro peixe mais pequeno na boca.



É o que se pode chamar uma pescaria ‘dois em um’.