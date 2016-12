O que achou desta notícia?







Luta ou brincadeira? O fotógrafo Christophe Vasselin apanhou momentos únicos e bem natalícios do combate amigável entre dois jovens ursos-polares. As imagens foram obtidas em Kaktovik, na ilha de Barter, no Alasca, e mostram o lado lúdico dos ursos.