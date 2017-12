Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa cabeça de amigo para partir melão

Vídeo mostra um bizarro desafio de Natal na Escócia.

00:10

Dois amigos de Glasgow filmaram um invulgar desafio durante uma festa natalícia. David Beattie usou a cabeça do amigo Brendan para... abrir um melão. As imagens mostram que Brendan fica zonzo de cada vez que o amigo lhe bate com o melão na cabeça. À quinta pancada o fruto finalmente cede e desfaz-se em pedaços, largando sementes por todo lado. Quem ficou com o melão?





<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fNrhsCPIqKc" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>