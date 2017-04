Usa mala de luxo para transportar peixe

O que achou desta notícia?







10.5% Muito insatisfeito

10.5% 5.3%

5.3% 5.3%

5.3%

78.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







10.5% Muito insatisfeito

10.5% 5.3%

5.3% 5.3%

5.3%

78.9% Muito satisfeito pub

Comovido ao constatar que a avó usava a mesma mala de mão há vários anos, um jovem chinês decidiu fazer-lhe uma surpresa e oferecer-lhe uma luxuosa mala Louis Vuitton, que custa cerca de mil euros.Qual não foi o seu choque quando, dias depois, viu a avó usar a caríssima mala para transportar as compras do supermercado, incluindo... peixe fresco.O jovem admitiu que não teve coragem para chamar a atenção da avó, que estava superfeliz com a prenda.