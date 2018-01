Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa uma tocha para cortar o cabelo

Vídeo insólito filmado no Brasil.

00:10

Talvez por não ter muito jeito com o pente e a tesoura e não querer gastar dinheiro no barbeiro, um brasileiro inventou uma nova técnica para cortar o próprio cabelo... com fogo! Um vídeo publicado nas redes sociais mostra-o a usar uma tocha para aparar o cabelo e, apesar de este já estar estar bem rente, o homem não mostra qualquer sinal de dor ou desconforto no contacto com as chamas.