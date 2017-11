Carteirista chinês mostra habilidade fora do normal.

01:30

Um carteirista chinês desenvolveu um método infalível para roubar carteiras e telemóveis sem que as vítimas consigam dar por isso. Um vídeo divulgado pelas autoridades mostra-o a usar uma pinça comprida para remover discretamente um telemóvel do bolso de uma mulher numa rua movimentada.A habilidade fora do comum já levou a polícia a apelidar o engenhoso carteirista de ‘Médico’.