Vaca dá à costa em Peniche

Cadáver do animal apareceu na praia de Peniche de Cima.

Por Pedro Zagacho Gonçalves e Joana de Sales | 21:35

Os moradores de Peniche, em particular os que frequentam a praia de Peniche de Cima, ficaram atónitos com a descoberta feita esta sexta-feira no areal: uma vaca tinha dado à costa.

As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram o cadáver do animal na zona de rebentação das ondas.



Segundo fonte da Capitania do Porto de Peniche, o cadáver do animal deu à costa esta sexta-feira em circunstâncias desconhecidas. Apresentava alguns sinais de decomposição.

O cadáver da vaca terá sido arrastado pela forte ondulação, associada aos ventos fortes que se fizeram sentir naquela região durante os últimos dias.



A vaca só será retirada do local este sábado, pelos serviços da Câmara Municipal de Peniche.