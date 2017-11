Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vai a centro comercial e encontra filho raptado há nove meses

Pai deu o alerta às autoridades que prenderam os suspeitos.

21:49

Um pai encontrou por acaso o seu filho - que tinha sido raptado há nove meses - enquanto passeava num centro comercial em Qingxin, na China. A criança terá sido levada ao local pelo raptores para ser vendida a famílias que não tinham filhos, acreditam as autoridades.



O menino, com seis anos, passeava nos corredores com três suspeitos quando o progenitor o viu. Este deu imediatamente o alerta às autoridades que conseguiram salvar a criança e prender os três raptores.



O menino desapareceu em maio de 2016 e foi encontrada pelo pai em fevereiro deste ano mas apenas agora o caso e as imagens do salvamento foram revelados.



A criança - cujo nome não foi divulgado, foi raptada na casa da família quando o pai foi trabalhar e o deixou a cargo da irmã mais velha.



Os suspeitos, Chen, Li e Ou, foram condenados a penas de prisão efetivas.