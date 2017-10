Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendedor de flores salva jovem de ser violada por 25 homens

Chamaram-na prostituta e todos queriam fazer sexo com ela.

18:05

Hossein Alamgir, de 58 anos, impediu que uma jovem fosse violada por um gang de 25 homens na cidade de Florença, em Itália.



Segundo o jornal Daily Mail, Gaia Guarnotta estava a passear sozinha pela cidade italiana quando foi abordada por um grupo de homens.



Em declarações ao jornal britânico, a jovem de 25 anos contou que os indivíduos estavam bêbados e queriam fazer sexo com ela. Os homens cuspiram sobre a mulher e ainda tentaram levá-la para um local desconhecido.



Na página do Facebook, Gaia Guarnotta contou que "estava a passear à noite por Florença", quando foi surpreendida pelo gang.



De acordo com o jornal Metro, a jovem italiana tentou fugir, mas os homens conseguiram impedi-la, chamando-a de prostituta.



Perante a agitação Hossein Alamgir, um vendedor de flores que estava a passar na rua, decidiu intervir. O homem, natural do Bangladesh, enfrentou os homens que rapidamente saíram do local.



Hossein Alamgir levou a jovem para um local seguro e ofereceu-lhe comida e uma rosa para confortá-la do susto que tinha passado.



"Obrigada a este mundo onde existem pessoas que ajudam outras sem querer nada em troca. Este [Hossein Alamgir] é um rosto que eu nunca vou esquecer", desabafou a jovem italiana.



Segundo a imprensa internacional, não se sabe se Gaia Guarnotta apresentou queixa às autoridades.