Vento forte em arranha-céus provoca efeito assustador

Tempestade faz entornar água da piscina de um dos apartamentos mais altos.

Um vídeo mostra o assustador efeito do vento forte no topo do edifício mais alto do Brasil, o condomínio de luxo Millenium Palace, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.



As fortes rajadas fazem abanar de tal maneira o prédio de 177 metros e 46 andares que até entornam a água da piscina num dos apartamento mais altos. Impressionante...