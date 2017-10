Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vestem-se de pinguim e batem recorde mundial

972 pessoas reuniram-se numa universidade do Ohio, EUA.

03:30

Centenas de pessoas juntaram-se numa universidade do Ohio, nos EUA, e estabeleceram um novo recorde mundial: mais de 972 pessoas vão fazer parte do Livro dos Recordes do Guinness por se vestirem... de pinguins!



O antigo recorde era de 624 pessoas.