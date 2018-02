Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vestido de casamento recuperado após 32 anos

Trocado em lavandaria do Ohio em 1985.

Uma mulher do Ohio, EUA, teve a surpresa da sua vida quando recuperou o vestido de casamento perdido em 1985. Michelle Havrilla ficou sem o vestido devido a uma troca na lavandaria.



Ame Bartlebaugh, filha da mulher que recebeu o artigo errado, encontrou-o agora quando procurava o vestido da mãe para usar no seu casamento.



Ao ver o erro, contou a história no Facebook e, dias depois, Havrilla recuperava o ‘tesouro’ perdido há 32 anos.