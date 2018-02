Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viciado em tatuagens cobre todo o corpo de preto

Eli tatuou até os olhos e dentro da boca para completar a transformação.

13:34

Um artista britânico viciado em tatuagens cobriu todo o seu corpo de preto recorrendo a esta arte. Eli Ink, de 27 anos, tatuou inclusivamente o interior da sua boca e os seus olhos, de modo a completar a transformação.



O jovem, natural de Brighton, já se tatua há dez anos e revela, citado pelo jornal Mail Online, que pretende continuar a fazê-lo para o resto da sua vida. "Do meu ponto de vista, a única pessoa que vai compreender a minha transição sou eu. Não a tento descrever a ninguém", revelou à publicação.



Além das tatuagens, Eli colocou ainda alargadores na boca e no nariz. "Queria parecer uma personagem abstrata como nas pinturas do Picasso. Gosto desse 'look': sem pensamento, só expressão", defende.



"Nunca vou terminar. Vou-me dedicar toda a minha vida à modificação corporal e a aperfeiçoar o meu trabalho", revela Eli, que tem o apoio total da namorada Holly neste processo.