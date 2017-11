Sem habilidade para as novas tecnologias.

Um casal foi apanhado em flagrante, num aeroporto, a utilizar um pau de selfie (selfie stick) de uma maneira pouco habitual. No vídeo insólito , a mulher é vista a segurar o pau de selfie na extremidade mais próxima do telefone e o homem a segurar na outra ponta, tornando, assim, o uso do dispositivo não só inútil, como desconfortável.Mas a falta de jeito para manusearem o objeto não os dissuadiu e persistiram em querer tirar as famosas selfies!