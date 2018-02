Vive obcecado em matar mulheres loiras após cirurgia ao cérebro

Homem foi condenado a nove anos de prisão.

15:55

Um homem foi condenado a nove anos de prisão por se ter tornado obcecado em matar mulheres loiras, após ter sido submetido a uma cirurgia para retirar um tumor cerebral. O caso aconteceuem Neath,Wales, no Reino Unido, em Setembro do ano passado.

Até ao momento da operação, Michael Williams não detinha qualquer tipo de comportamento considerado criminoso. Por essa razão, o réu foi submetido a exames psiquiátricos, no entanto os profissionais não conseguem afirmar se o comportamento atual se deve à cirurgia delicada a que foi submetido ou a um distúrbio de personalidade.

O individuo de 47 anos foi detido quando as autoridades locais o encontraram a ameaçar uma mulher loira com uma arma branca e um taco de basebol. Este ainda foi mais longe e ameaçou o próprio agente da polícia e a família deste.

Para o juiz Paul Thomas este "é um caso muito preocupante". Segundo este, as ameaças proferidas pelo criminoso foram realizadas "com prazer e a determinação necessária para as levar até ao fim".