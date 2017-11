Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Voa’ sobre lago a 45 quilómetros por hora

Britânico inventou fato futurista com propulsores a jato.

O britânico Richard Browning estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade com o seu fato equipado com... motores a jato.



Browning voou a 45 km/hora sobre um lago em Reading, numa proeza que ficou registada no ‘Livro de Recordes do Guinness’.