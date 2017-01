Zoo pede ajuda para caçar aranhas venenosas

O que achou desta notícia?







Um zoo da Austrália pediu a ajuda do público para repor os stocks de antídoto para o veneno da aranha-teia-de-funil. E o que é preciso fazer? Pois bem, nada menos do que... arriscar a vida para capturar exemplares do perigoso aracnídeo, cujo veneno pode matar."Apanhar aranhas venenosas é seguro, desde que sejam tomadas algumas precauções", diz um responsável do zoo, que aconselha os voluntários a usar "um frasco e uma colher de pau".Boa caça!