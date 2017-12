Está a um clique dos melhores jogos do mundo

Faça uma aposta ganha em jogos que divertem e entretêm, sempre com responsabilidade. Conheça a plataforma portuguesa em que há desafios para todos os gostos.

07:00

Aposte para ganhar em diversão, em entretenimento e em aprimoramento das estratégias de jogo. Com o site A Nossa Aposta, uma plataforma em que pode encontrar inúmeros jogos online, dos mais simples aos mais complexos, a diversão só tem os limites que lhe impuser.

É simples: para que os jogadores não se encontrem numa situação em que perdem a noção do tempo ou do dinheiro que gastam em jogos online, A Nossa Aposta criou mecanismos para que estas informações estejam sempre ao alcance do utilizador.

Pode definir o montante máximo diário, semanal ou mensal que acha que deve depositar neste site de entretenimento, bem como um limite de apostas. O portal tem ainda um temporizador, para ser mais fácil os jogadores controlarem há quanto tempo estão a jogar.

Para que os que se atreverem a jogar possam tomar atitudes responsáveis e não exagerar no tempo de jogo, é ainda possível que o próprio jogador se exclua da plataforma de modo temporário ou indefinido dos jogos.

A Nossa Aposta dá-lhe ainda outros motivos para começar a jogar: estão disponíveis mais jogos. O destaque vai para o Aloha Cluster Pays, Mad Mad Monkey, Joker Pro, Gonzo’s Quest, Glorious Empire, Thai Sunrise, Medusa, Dead or Alive e Starburst. O difícil será mesmo escolher em quais deles quer passar o tempo livre.

Marca 100% portuguesa com parcerias internacionais

A diversidade de oferta não é a única característica distintiva deste portal. Saiba que A Nossa Aposta é uma plataforma de jogos e apostas online 100% portuguesa que investe em parcerias com os criadores dos melhores jogos internacionais, para que nada falte ao seu público. Foi, inclusive, o primeiro operador de jogos online no nosso país a receber a certificação em segurança de informação ISO 27001.

O cuidado passa por oferecer um site diversificado, sim, mas também simples e intuitivo, para que jogar seja um prazer e não uma preocupação. Cada jogo traz as habituais instruções, mas também uma pequena descrição das características especiais do mesmo e o retorno que poderá ter com ele.

Critérios para utilização responsável

Os apostadores têm de ter mais de 18 anos, devem encarar o jogo não como uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas como um entretenimento, devem controlar as suas ações, não pedir dinheiro emprestado e não utilizar a plataforma para fugir dos problemas quotidianos. Estas regras impõem que os apostadores sejam responsáveis pelas escolhas que fazem.

As vantagens da plataforma expandem-se a todos os dispositivos, uma vez que está desenhada para funcionar no computador, no seu telemóvel ou no tablet. Pode, literalmente, ter a diversão que deseja onde e quando quiser.

Como os jogadores do A Nossa Aposta merecem o melhor, o site criou ainda uma política de bónus clara e transparente e promete continuar a surpreender os jogadores com promoções regulares. Agora é só jogar, sem nunca esquecer que, quer ganhe quer perca, o que importa é a experiência.