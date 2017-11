Adoçantes são aliados improváveis da atividade física

Fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável é meio caminho andado para combater o excesso de peso. A novidade está nos adoçantes, sem ou de baixas calorias

07:00

Substituem alimentos e bebidas por versões com menos ou até sem calorias, mantendo o sabor doce que tantos apreciam. Mas sabia que os adoçantes sem ou de baixas calorias podem ser fundamentais na perda e controlo de peso? Num recente encontro internacional com 67 especialistas que decorreu em Lisboa, Sérgio Cunha Velho de Sousa, nutricionista do Hospital Pediátrico de Coimbra, revelou que estes adoçantes podem "levar a reduzir a ingestão global de energia e desempenhar um papel significativo no controlo de peso".

Não é surpreendente, se pensarmos que os adoçantes sem ou de baixas calorias – usados como substitutos dos açúcares adicionados em bebidas, gelados, batidos, bebidas vegetais, iogurtes, refrescos e até produtos farmacêuticos – deixam de parte a carga energética dos açúcares. France Bellisle, investigadora sénior da Unidade de Epidemiologia Nutricional da Universidade de Paris, confirma-o: "Os adoçantes sem ou de baixas calorias são usados para manter o sabor doce dos alimentos e das bebidas sem adicionar a carga de energia dos açúcares." As provas? "Revisões sistemáticas e meta-análises recentes avaliaram e confirmaram os benefícios deste tipo de adoçantes para o controlo de peso."

Segundo Lluís Serra-Majem, professor catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública, diretor do Instituto de Investigações Biomédicas e Sanitárias da Universidade de Las Palmas da Gran Canária e presidente da Fundação para a Investigação Nutricional, os adoçantes são utilizados de forma segura pelos consumidores de todo o mundo há mais de um século e "constituem um elemento de inegável interesse e atualidade, apesar de, no entanto, existir um certo desconhecimento por parte de alguns setores da população e do âmbito académico".

Com uma palavra importante a dizer na perda e controlo do peso, não admira que os adoçantes sejam os aliados perfeitos de quem pratica exercício físico, independentemente da idade.



Melhoria da qualidade de vida e bem-estar estão na atividade física

Aliada a uma alimentação saudável, a prática de exercício físico traz inúmeros benefícios para a saúde, seja ele de intensidade moderada – caminhada, dança, tarefas domésticas – ou vigorosa – corrida, ciclismo, treino de força com pesos. Para contrariar o estilo de vida atual, em que gastamos a maioria do tempo com atividades sedentárias – ver televisão, jogar jogos de vídeo, fazer uso do computador e recorrer a meios de transporte passivos são alguns exemplos –, o estudo "A quebra de períodos longos sentado reduz a glicémia pós-prandial", publicado no American Journal of Clinical Nutrition, demonstra o poder de 1 minuto e 40 segundos de atividade física a cada meia hora. Vamos lá levantar e mexer o corpo por breves momentos para combater a inatividade, o quarto fator de risco de mortalidade, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).





Hidratação no desporto



Sabemos que o nosso corpo é constituído por dois terços de água e que devemos ingerir dois a dois litros e meio de água por dia. Com ou sem exercício físico, a hidratação é fundamental para a saúde e indispensável todos os dias. Mas para quem pratica desporto há regras a cumprir:

- A quantidade de líquidos a ingerir deve acompanhar o esforço realizado e a respetiva duração – nunca inferior a 80 Kcal ou superior a 350 Kcal por 1000 ml, das quais pelo menos 75% devem provir de hidratos de carbono simples;

- Para evitar a hiponatremia, opte por bebidas com quantidades adequadas de sódio – entre 460 e 1150 mg/litro;

- A desidratação obriga a necessidades hídricas essenciais – à medida que a percentagem de desidratação aumenta, a temperatura corporal acompanha esse mesmo aumento, com consequências como a aceleração do ritmo cardíaco, perda de força e diminuição da resistência muscular, hipertermia, cefaleias e desorientação, cãibras musculares e até aumento da temperatura corporal a níveis de estado febril.

Melhorar a eficácia da atividade física significa ser feita uma avaliação da ingestão ideal de líquidos, para prevenir doenças cardiovasculares e inflamatórias e ajudar na perda de peso.



Fonte: EFE