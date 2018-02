Amar é surpreender todos os dias

Em mais um Dia de S. Valentim não deixe o seu amor sem surpresas e ofereça algo inesquecível a quem ocupa o seu coração

12:15

No dia 14 de fevereiro comemora-se o Dia de S. Valentim, que é como quem diz, o Dia dos Namorados. Nesta data, manda a tradição que os apaixonados troquem juras de amor, mimos e comemorem da melhor forma o sentimento que os une. Poder-se-á dizer que é o dia mais romântico do ano, aquele em que todas as surpresas estão ligadas ao amor.

Mesmo para os que dizem que não há dia para comemorar o amor ou que o amor se comemora diariamente, o dia 14 de fevereiro é, e continuará a ser, aquela data em que o carinho está expresso em todos os gestos de quem ama.

Quem tem coragem de deixar a sua paixão sem mimo neste dia? Poucos são com certeza os que não oferecem amor, seja num gesto, num beijo, num abraço, ou num simples presente que assinale o romantismo do sentimento e torne o dia do amor numa data memorável.

Marque o momento mais doce do ano

Um cartão, umas flores ou até um jantar romântico não têm o mesmo significado se não forem complementados com um bom bombom. Aquele doce e quente pedaço de chocolate, que adoça as almas apaixonadas, não tem de vir em forma de coração, nem ter este ou aquele recheio. O sabor, esse sim, importa. O sabor do amor, aquele sabor adocicado que se sente num beijo apaixonado, deve estar bem presente no Dia dos Namorados.

Há mar e mar, há ir e amar

No mês do amor nada como oferecer uma escapada romântica com vista para o oceano Atlântico. Celebrar o amor num local paradisíaco onde a terra e o mar se tocam de uma forma harmoniosa e jantar com os olhos na extensa praia da Califórnia, em Sesimbra, pode bem ser o momento perfeito para renovar os votos para um novo e longo ano de paixão. Deixe-se inspirar pela maresia e declare o seu eterno amor à sua cara-metade, embalando o coração ao ritmo das águas do oceano.

Massagem romântica a dois

Partilhe as delícias de uma massagem relaxante com a sua cara-metade. Pode escolher entre um Ritual Spa com Vinho do Porto e Bombons em Lisboa, ou, um Ritual Romeu & Julieta no Porto. Festeje o amor e relaxe com o seu mais-que-tudo numa viagem ao mundo da paixão em que os sentimentos se soltam num ambiente de cumplicidade e partilha que reforça a união dos que se amam.

Uma boa surpresa pode ditar um Dia dos Namorados memorável. À distância de um clique pode ter acesso a uma vasta lista de experiências e produtos que farão a sua cara-metade corar de paixão e retribuir todo o carinho na forma de beijos e carícias.