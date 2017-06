Cascais. Mais fácil, rápida e barata

Percorrer a linha da costa de Carcavelos ao Guincho, aproveitar o fim de tarde no Largo de Camões, fazer compras na Rua Direita ou ir de comboio até Lisboa é agora mais fácil, rápido e barato graças ao MobiCascais, o sistema de mobilidade que congrega transportes e serviços. Um único passe permite estacionar o carro junto às estações de comboios, andar pela vila de bicicleta ou apanhar um autocarro que abrange um percurso de norte a oeste. Uma rede de transportes interligada que torna a vida mais agradável aos cascalenses e a milhões de turistas que visitam anualmente Cascais.

De carro, comboio, bicicleta ou autocarro, mover-se em Cascais nunca foi tão fácil, sustentável e económico. As vantagens estão lá para os residentes, para quem faz o percurso regular entre Cascais e Lisboa e para quem se desloca dentro do concelho.



O bom tempo e os cenários que compõem a vila, situada entre a baía e a serra, pedem para que se aproveite mais e melhor o dia. E na hora do lazer, qual o meio de transporte ideal? A bicicleta, claro. Em Cascais, elas até têm nome próprio: biCas. Através de um serviço inteligente, quem opta pelas biCas tem informação sobre o estado do piso, alarme antivandalismo e sistema de localização. Na plataforma online, consegue saber-se a disponibilidade de bicicletas e os vários pontos de entrega e recolha distribuídos pela vila. E ciclovias? Até ao final do ano, Cascais promete 75 quilómetros de vias destinadas exclusivamente a quem se desloca pela vila de bicicleta.





Autocarro: rotas de norte a oeste



A rede de autocarros MobiCascais não para de aumentar: novas rotas MobiCascais e busCas reforçam as zonas de grande afluxo de passageiros. A pensar no verão, Cascais vai ter dois meios de transporte sazonais: o comboio turístico de Carcavelos e o autocarro que permitirá fazer deslocações entre Cascais e Guincho. O importante é tirar partido do bom tempo que convida a um dia passado na praia.





Estacionamento integrado com o passe CP, Carris e Metro



Fazer o percurso de carro diariamente entre Cascais e Lisboa custa, em média, 350€ por mês. Com o MobiCascais, poupa tempo e dinheiro. Leve o carro até à estação de comboio, estacione gratuitamente nos lugares disponíveis junto às estações e apanhe o transporte público que faz a agradável travessia da Linha de Cascais. No final do mês, segundo contas da autarquia, poupa 250€.





Moradores: lugar garantido



As vantagens não são apenas para os que visitam ou se deslocam regularmente entre Cascais e Lisboa. Quem reside em zonas tarifadas tem agora até três lugares garantidos para estacionar, sem pagar mais por isso.





Mais por menos



Por 20 euros/mês, quem mora em Cascais pode comprar um passe que lhe permite ter acesso às biCas, transportes públicos e estacionamento. Quem quiser usar apenas as bicicletas paga dez euros por mês. Uma modalidade combinada de bicicleta e autocarro também está disponível com um custo por mês de 12,50€. Nos autocarros, há vantagens para crianças até aos 12 anos – que podem utilizar as carreiras MobiCascais sem pagar – e cidadãos com mais de 65, que beneficiam de um preço reduzido de 14,50€/mês.

Para consultar horários e estações, basta ter um smartphone e descarregar a aplicação para android ou iOS.



Saiba mais informações em www.mobicascais.com.