Cozinhe de forma simples e saudável, todos os dias

Preparar refeições de forma rápida e saudável torna-se cada vez mais fácil. Damos-lhe uma ajuda.

Chegar a casa depois do trabalho com a barriga às voltas e sem planos para o jantar nunca dá bom resultado. Não importa as vezes que abre o frigorífico, raramente consegue uma solução milagrosa diretamente para a mesa.

A pressa nunca acaba bem. Ou cede ao impulso de encomendar comida ou de desenrascar "qualquer coisa rápida", o que normalmente se traduz em pré-congelados ou fritos. Mas, um bom cozinhado leva horas a preparar e refeições mais compostas são relegadas apenas para o fim de semana? Não passa mesmo de um mito.

É possível fazer refeições de forma rápida, sem que para isso comprometa a saúde ou o sabor. Neste novo ano, determine novos hábitos. Só precisa de dedicar, no máximo, meia hora do seu tempo a cozinhar para quem mais ama. Para o ajudar nesta tarefa, a revista Sabe Bem deste mês apresenta-se como uma edição especial com 32 receitas que pode fazer em menos de 30 minutos. Encontre-a nas lojas Pingo Doce.

Cozinhar com amor

Com certeza que já ouviu esta expressão e se calhar até já se riu dela, por não ver na cozinha mais do que uma obrigação e um stress diário.

Aproveite a meia hora que dedica à preparação das refeições para refletir sobre o dia ou para desfrutar desse tempo com os amigos e a família, para contarem os relatos do dia a dia, para fazerem planos para o fim de semana e para gozarem da companhia uns dos outros.

Vai ver que todo o peso de cozinhar se esvai e que acaba por ansiar por aquela meia hora todos os dias. No fim, é só levarem a conversa para a mesa de jantar e continuarem a aproveitar o tempo que têm juntos, de forma saudável e com a sensação de trabalho de grupo cumprida. As refeições até vão saber melhor.

Ideias para todos os dias e todos os gostos

Aproveite as receitas da nova edição da revista Sabe Bem como ponto de partida para mudar o estilo de vida, para relaxar e para comer melhor neste novo ano. Se tem por hábito almoçar fast food ou em cantinas, pode aumentar as doses das receitas e preparar uma marmita para o dia seguinte. Poupa e não cede a comida que não lhe faz bem. Com estas receitas, rápidas e simples, não será só o corpo a agradecer… a mente também.