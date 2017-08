E se pudéssemos juntar o que sabe bem ao que faz bem?

O estilo de vida saudável passou de um simples conselho médico para uma verdadeira tendência global. A vida sabe bem e o que #sabebemfazbem

Geração saúde. Já ouviu falar? Fazem parte dela os que adotam estilos e hábitos de vida saudáveis, os que treinam regularmente e experimentam diferentes formas de se exercitar (HIIT, crossfit, zumba, ioga, soulcycle), os que não fumam nem bebem (ou pelo menos evitam-no) e os que seguem os princípios de uma alimentação saudável e equilibrada. Mas não só. Focam-se também noutros aspetos da vida saudável além da imagem, como as questões mentais e de bem-estar. Lutam pelo equilíbrio entre o trabalho e a vida social, sem deixar de lado a ambição de sucesso e reconhecimento profissional. Querem mais e melhor qualidade de vida. Transpiram saúde e contrariam as doenças crónicas consequentes de hábitos inadequados presentes num estilo sedentário e pouco saudável – diabetes, colesterol, perturbações mentais e do comportamento. Sabem que o que sabe bem faz bem.

Sabe bem praticar exercício

Da simples caminhada, ao desporto regular, passando pelas atividades mais exigentes – como, por exemplo, a musculação –, quando praticamos exercício físico há uma ativação geral do corpo, tanto ao nível do metabolismo cardiovascular como de outras alterações fisiológicas, hormonais e endócrinas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 30 minutos de atividade física diária são suficientes para contrariar o sedentarismo, reduzir o risco de diabetes, melhorar os níveis de colesterol, reduzir a ansiedade, o stress e a depressão, além de melhorar a autoestima, a capacidade cognitiva a nível da memória e da aprendizagem, a flexibilidade e a coordenação motora.

Sabe bem sorrir

Sorrir, tal como o exercício físico, estimula o cérebro a libertar endorfina, substância responsável pela sensação de prazer e felicidade, além de ser um potente analgésico natural. Proporciona uma sensação de leveza e bem-estar e ativa o sistema imunológico. Sim, quem diria que sorrir é uma forma de se prevenir doenças, equilibrar o organismo e eliminar as rugas?

Sabe bem descansar

Não é novidade: dormir é fundamental para o nosso bem-estar. Além do envelhecimento precoce e dos danos que a privação de sono provoca na pele, estudos da National Sleep Foundation dizem que a falta de sono está também associada à menor esperança de vida, ao aumento do risco de doenças cardíacas e à obesidade. Quem dorme pouco sente, naturalmente, desejo de comer mais, já que o corpo produz menos leptina, a hormona que nos avisa quando estamos de estômago cheio, e mais grelina, a hormona que nos diz que estamos com fome. Conjugando com os restantes hábitos saudáveis, dormir pelo menos sete horas diárias pode prevenir doenças cardiovasculares.

Sabe bem comer bem

Adotar uma alimentação saudável não é sinónimo de pratos sem sabor ou refeições rotineiras. A variedade é regra quando se fala de hábitos alimentares saudáveis e o único meio para ter acesso aos nutrientes que o corpo necessita. Na revista "Sabe Bem", vai encontrar uma variedade de pratos que sabem e fazem bem. Uma forma de o Pingo Doce acompanhar sempre de perto as tendências, aconselhar as pessoas e apresentar soluções para o dia a dia. Este é um projeto que promete novidades para breve: em parceria com o Correio da Manhã, o Pingo Doce traz-lhe uma série de vídeos com receitas fáceis e rápidas que não vai querer perder. Esteja atento!

Sabe bem conviver e socializar à mesa. Sabe bem fazer as malas e descobrir o mundo. Sabe bem abraçar. Sabe bem o sol quente do verão. Sabe bem mudar! Já diziam os HMB: "Sabe bem, ó sabe tão bem" ("Sabe Bem", HMB).