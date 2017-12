Ementa de fim de ano sem preocupações

Não perca tempo de convívio na cozinha. Deixe que a mesa de Ano Novo brilhe com os melhores pratos, confie nos especialistas e aproveite o precioso tempo em família.

22.12.17

Reunir a família e os amigos à mesa para a entrada no novo ano é já uma tradição. Festejar as conquistas, fazer planos para o ano que se avizinha, pedir 12 desejos com 12 passas nas badaladas da meia-noite. Brindar ao amor, à saúde e à presença de todos nas nossas vidas.

Cozinhar para muitas pessoas não é tarefa fácil e, sobretudo, não é tão rápido como preparar um jantar rápido durante a semana, o que pode rapidamente traduzir-se em períodos longos e muito stress na cozinha, e pouco tempo e alegria para celebrar.

A pensar nas famílias e na importância de aproveitarem o tempo juntos, em vez de o passarem de volta dos tachos, o Take Away do Pingo Doce preparou uma ementa especial de Ano Novo. Os pratos são confecionados com os ingredientes mais frescos – sem corantes nem conservantes adicionados –, e com o sabor caseiro que todos adoram.

Entradas, sobremesas, pratos de carne e de peixe, há de tudo nesta ementa. Só tem de escolher quais as receitas que quer servir e fazer a encomenda. A pensar em festividades numerosas, o Pingo Doce oferece a opção de formatos familiares, com a indicação média do número de doses por embalagem, para que ninguém fique de prato vazio.

Para acrescentar, a maioria dos pratos vem ainda servida em travessa de grés. Em compras iguais ou superiores a 35 euros, na ementa de Ano Novo, ainda recebe 25% de desconto em cartão para utilizar no Take Away entre 8 e 31 de janeiro.

Sirva os melhores pratos, com sabores tão caseiros que podiam ter sido feitos em sua casa e desfrute junto de quem mais gosta de tudo o que faz da mesa um lugar melhor. Encomende no balcão do Take Away ou pelo telefone através do 808 200 120. Faça a encomenda até 26 de dezembro às 11h e levante no dia 30 ou 31.



Bom apetite e feliz Ano Novo!