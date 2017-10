Eventos de póquer agitam casinos em Vilamoura e no Estoril para o fim do ano

O ano está próximo do fim, mas isso não significa que o póquer esteja perto de parar nas mesas portuguesas no que resta de 2017

11:06

Nos casinos do país, especialmente em Vilamoura e no Estoril, o calendário de eventos de entretenimento ainda segue movimentado e nas próximas semanas espera-se muita ação nos salões dos casinos.

Vilamoura, com toda a sua beleza natural por ficar na região turística do Algarve, tem um calendário privilegiado para os profissionais de póquer. Entre 3 e 5 de novembro, a cidade será sede da nona etapa do Solverde Poker Season – um circuito, inaugurado há 11 anos, que já passou por Espinho, Monte Gordo, Chaves e Vilamoura, só em 2017.

Para esta etapa, já estão garantidos 40 mil euros em premiação. Além dessa quantia, o vencedor do primeiro dia de disputa terá ainda uma vaga garantida no Main Event da última etapa do Solverde Poker Season, a acontecer em dezembro no Casino Espinho.



Casinos "satélite" recebem rondas de qualificação





Esse circuito é tão relevante no póquer português que, antes da etapa de Vilamoura, há três eventos de preparação em casinos chamados "satélite", que servem de qualificação para os jogadores que não garantiram lugar para os dias principais da nona etapa. O primeiro já aconteceu, no dia 22 de outubro, e o próximo será em Monte Gordo. A última etapa do "satélite" é justamente em Vilamoura, um dia antes da ação principal.













Campeão ainda por decidir



A nona etapa de Vilamoura será muito importante para definir o campeão do Solverde Poker Season deste ano. Atualmente, Paulo Carvalho lidera o ranking geral com 59 pontos, seguido de perto por Roberto Saraiva. Na última etapa, disputada no início de outubro no Hotel Algarve Casino, o romeno Timistudor Corneliu foi o vencedor e garantiu 35 pontos no ranking. A disputa pelo campeão do Solverde Poker Season não está apenas entre os dois primeiros. A diferença de Carvalho para o quinto colocado, Diogo Gomes, é de apenas nove pontos. Com ainda duas etapas por vir, nada está definido.







Estoril com megaeventos de póquer







Já no Estoril, que não recebeu nenhuma etapa do Solverde Poker Season em 2017, a ação acontece em eventos paralelos. No dia 3 de novembro, o casino acolhe o Big Estoril, com 40 mil fichas disponíveis para os participantes – o maior em fichas apresentadas para novembro. No dia 10, é a vez do Six Max Evolution Special, que terá 30 mil fichas.

O Casino Estoril é um dos mais tradicionais da Europa e o mais antigo de Portugal. Além dos tradicionais slots, o casino é ótimo para quem gosta de blackjack e das suas variações. É um lugar perfeito para praticar póquer e aproveitar o melhor deste desporto no país.







Grande evento começa no final de novembro







O grande evento para o póquer português no Casino Estoril acontece perto do fim do ano, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro. Durante este período, decorre o Platinum High Roller e o Golden Main Event, ambas provas do Main Event 2017. No High Roller, o Casino Estoril terá até 50 mil fichas para os jogadores. A expetativa é de casa cheia para o casino durante esta semana de muito póquer.

Esteja atento às atualizações dos casinos Vilamoura e Estoril, já que é normal haver updates de novos eventos. Mesmo que nenhuma etapa entre na agenda nas próximas semanas, o que já está marcado destaca-se no desporto português.