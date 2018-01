Fevereiro é um mês de sorte

Se ainda não é jogador na Nossa Aposta, tem ótimos motivos para o fazer. Se já é, fique a conhecer as novidades que o podem fazer ganhar (ainda) mais dinheiro.

16:05

Este site de apostas online já é conhecido por defender uma política de jogo responsável e por conseguir reunir os jogos mais populares internacionalmente num site português. É também reconhecido pelas imensas novidades que vai trazendo e por oferecer aos seus apostadores diversas promoções.

Agora, traz um passatempo que promete elevar o nível de competição, com prémios diários e um final para o melhor jogador.

Todos os jogadores da Nossa Aposta são elegíveis no passatempo, que traz prémios diários no valor de 100 euros e um prémio final no valor de 5.000 euros. Para isso, só precisa de estar registado no site e fazer apostas entre o dia 29 de janeiro, a partir da meia-noite, e o dia 18 de fevereiro, até ao último minuto.

Tudo o que precisa de saber

O processo é simples: cada aposta que fizer equivale a um ponto. O valor mínimo dessa aposta terá de ser de 20 cêntimos. Depois, só tem de ir confirmando o ranking que a Nossa Aposta disponibiliza diariamente para perceber em que posição se encontra.

Na mesma página, poderá consultar também o número de apostas que já realizou. O site disponibiliza ainda o ranking final, no qual estarão todos os apostadores de todos os dias, que concorrerão para o maior prémio: 5.000 euros.

Todos os dias a ganhar

São três semanas em que terá todos os dias a oportunidade de ganhar. Este valor é oferecido num cartão de compras Dá Presente, da Sonae, e que pode gastar em muitas lojas do grupo, como o Continente, a Worten, a Worten Mobile, a Zippy Kidstore, a MO, a Sport Zone, a GeoStar, a Well’s, a note! e o Bom Bocado.

Múltiplas vantagens

A Nossa Aposta promove assim uma competição saudável entre apostadores, dando a hipótese de ganhar um cartão que poderá servir para viagens, livros ou para investir numa renovação de guarda-roupa para si e para a família. É um cartão com múltiplas vantagens.

Os custos para poder ganhar não são mais do que o das apostas que já faria nos jogos que o põem em competição nesta liga. É importante que tenha sempre em vista um jogo responsável, para se divertir, e que não invista mais do que pode.

Em caso de empate, estas são as regras

Os fatores de desempate para este passatempo são (por ordem): hora da primeira jogada; maior valor de depósito durante o período da campanha; e, maior número de jogos jogados durante o período da campanha.

Tenha em atenção que, no que toca aos prémios diários, cada jogador só pode vencer no máximo dois dias. Depois disso, apenas estará a competir para o prémio final.

Em 2018, as novidades no site continuam com novos jogos de casino, como o Roulette Royale, que já está disponível. Vai ficar de fora ou vai começar a apostar?