Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: “Adepto do Sporting revela dados pessoais dos árbitros e comentadores”

Referente à notícia publicada no passado dia 26 de Setembro.

01:30

A propósito da notícia publicada no Correio da Manhã, no passado dia 26 de Setembro, sob o título ‘Adepto do Sporting revela dados pessoais dos árbitros e comentadores’, recebemos de Miguel d’Almada o seguinte direito de resposta:



"A RAPAZIADA 1906 não é um grupo, não é uma claque, nem existe fisicamente e como tal, ninguém foi expulso de lado nenhum porque existem pessoas ligadas ao movimento em todas as bancadas do estádio, sendo o movimento transversal a todos os segmentos do clube.



O tal cartaz referido na peça identifica pessoas que não pertencem ao movimento, como tal não passa duma tentativa frustrada da claque, de caçar fantasmas, a mando de alguém cúmplice dentro do clube que se sente atingido pelas acções da Rapaziada 1906.



Eu Miguel d’ Almada, vivo em Portugal e não devo nada a ninguém, nem fugi de ninguém. Sobre o tal disco referido na peça e para que não restem dúvidas, sou o autor e portanto não posso dever o que quer que seja a quem quer que seja.



Trabalho honestamente, sendo administrador duma empresa em Portugal e sócio acionista de duas empresas multinacionais com sede no exterior, como sempre o fiz em toda a minha vida, e não vivo à custa de protocolos estabelecidos com o Sporting Clube de Portugal nem tenho qualquer tipo de benefício dentro do clube.



Que fique esclarecido.

Miguel d’Almada"