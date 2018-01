Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: CME esclarece pagamento de coimas

Referente à notícia ‘Corrupção na PSP com obras públicas’.

Na sequência da notícia ‘Corrupção na PSP com obras públicas’, publicada pelo CM no dia 20, recebemos de José Reis Costa, presidente do Conselho de Administração da CME - Construção e Manutenção Electromecânica, SA., o seguinte direito de resposta:



"Na notícia em causa é feita referência, e publicada imagem, a coimas de 700 € que terão sido indevidamente anuladas à CME e dito que ‘a empresa não cumpriria com regras legais, sobretudo o recurso a polícias, em serviço gratificado, para assegurarem a segurança rodoviária.



Com base nisto a CME foi alvo de várias coimas, depois anuladas na esquadra.’ Cumpre-nos esclarecer que tais referências não correspondem à verdade, tendo a CME demonstrado, em sede própria perante as entidades oficiais competentes, o integral pagamento de todas as coimas que lhe foram aplicadas.



Esclarece-se ainda que, a imagem, aliás ilegível, publicada com a legenda ‘um dos autos de contraordenação à empresa CME que foram depois anulados’, se refere a factos que deram origem a uma contraordenação que foi integralmente paga pela CME, logo que notificada.



A CME é uma empresa idónea, que cumpre com as regras legais e com todas as normas de segurança inerentes ao desenvolvimento da sua atividade; a retificação da notícia em causa, que faz referência a factos falsos, acusações infundadas e lesivas do bom nome e reputação da CME, impõe-se, de forma a ser reposta a verdade e a idoneidades e honra da CME."