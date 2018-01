Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de resposta da ASAE

A propósito da notícia “Ação da ASAE foi filme de cowboys”.

A propósito da notícia publicada pelo CM no dia 4, com o título ‘Ação da ASAE foi filme de cowboys’, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica esclarece: "É falsa a informação divulgada pela referida notícia, segundo a qual a mercadoria apreendida no âmbito de um processo crime não teria ainda sido devolvida ao seu proprietário uma vez que a entrega ocorreu no dia 19 de dezembro de 2017. Mais se esclarece que da entrega da mercadoria ao proprietário foi dado conhecimento ao tribunal, bem como ao próprio advogado. Em momento algum a ASAE foi confrontada com qualquer pergunta ou pedido de esclarecimento relativamente à notícia".