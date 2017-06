Direito de Resposta da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço

"O Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço lamenta o aproveitamento político do vereador do Partido Socialista com a tragédia dos incêndios.

A reunião do executivo municipal de Sobral de Monte Agraço do passado dia 19 de junho, tinha agendada aprovação de uma Revisão Orçamental que contemplava alterações que visavam reforçar rubricas com dotações fundamentais para garantir a exequibilidade dos protocolos de financiamento estabelecidos com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte Agraço e com as Juntas de Freguesia bem como o regular funcionamento de serviços municipais essenciais (refeições escolares, transportes escolares, entre outros).

Neste contexto, de forma extemporânea foi apresentada uma proposta pelo vereador do PS para subtrair verbas já comprometidas e que seriam transferidas para a Fundação Calouste Gulbenkian.

Nessa mesma reunião, a gestão CDU manifestou toda a solidariedade de apoio às vítimas do incêndio e apresentou ações que, já se encontram em curso, dando sequência a um efetivo apoio que vai ao encontro das mais prementes necessidades, apuradas pelo contacto do Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço com os representantes das entidades locais das zonas afetadas.

Termina-se esta nota lamentando profundamente o uso de uma situação tão dramática para qualquer estratégia política.

Sobral de Monte Agraço, 21 de junho de 2017

O Presidente da Câmara,

José Alberto Quintino, Eng.º"



O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito