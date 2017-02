Direito de Resposta da Holdimo, Participações e Investimentos, S.A

Nuno Correia da Silva, vice-presidente da Holdimo



Por fim, cumpre realçar que a Holdimo não foi contactada por qualquer jornalista do Correio da Manhã previamente à publicação da notícia a que se responde, e que se rectifica, não podendo deixar de lamentar, e de se interrogar sobre o interesse e objectivo subjacentes à publicação, sem sequer qualquer tentativa de confirmação, dos factos, falsos, agora rectificados.Nuno Correia da Silva, vice-presidente da Holdimo

Vem a Holdimo, Participações e Investimentos, S.A., exercer o direito de resposta e rectificação em relação ao artigo do jornal Correio da Manhã, edição de 30 de Janeiro de 2017, na página 29 [’Correio indiscreto’].É falso que o Advogado Paulo Antunes, ex-administrador da Holdimo, Participações e Investimentos, S.A. ("Holdimo"), funções que cessou há mais de 2 anos, disponha de mandato de venda da participação de cerca de 29,9% do capital da Sporting SAD detida pela Holdimo.É igualmente falso que a disponibilidade para vender a participação detida pela Holdimo na Sporting SAD tenha qualquer relação com decisões de investimento da mesma na SAD do Leixões ou com qualquer esclarecimento que lhe tenha sido pedido pela CMVM sendo, diferentemente, a Holdimo que aguarda esclarecimentos da CMVM sobre um comunicado distribuído à Imprensa pela Sporting SAD em 22 de Novembro de 2016. A venda da referida participação, caso venha a ocorrer, será exclusivamente orientada por critérios de oportunidade e racionalidade económicas e empresariais.