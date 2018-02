Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de resposta da IURD

Referente à notícia ‘Cerca de 30 crianças adotadas em lar ilegal da IURD’.

01:30

"O jornal Correio da Manhã publicou o artigo intitulado ‘Cerca de 30 crianças adotadas em lar ilegal da IURD’, no qual é afirmado que cerca de trinta crianças teriam sido adotadas ilegalmente num lar que fazia parte da obra social da IURD, por bispos e pastores da IURD.



Todas estas afirmações são manifestamente falsas e atingem de uma forma inaceitável o bom-nome e a reputação da IURD.



A referida instituição recebia crianças, todas elas lá colocadas no seguimento de pedidos de proteção e promoção, emitidos por tribunais ou pelas próprias comissões especializadas na proteção de menores. Essas crianças eram continuamente acompanhadas por técnicas da Segurança Social que frequentemente se deslocavam à referida instituição.



Os processos de adoção não padecem de qualquer vício formal ou ilegalidade.



Em todos os casos, foi sempre a Segurança Social e as instâncias judiciais que, por diferentes motivos, consideraram que as crianças estariam melhor no lar da IURD, do que a viver no ambiente familiar onde naquela altura estavam inseridas.



Repudiamos todas as imputações e falsas afirmações que o artigo lança sobre a nossa Igreja, exigindo a reposição da verdade, para salvaguarda da reputação de todos aqueles que partilham a nossa fé."