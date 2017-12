Direito de Resposta de Ana Micaela Lima Medeiros

Relativamente à notícia 'Luciana Abreu expulsa melhor amiga de casa': www.cmjornal.pt/famosos/detalhe/luciana-abreu-expulsa-melhor-amiga-de-casa.

"Na noticia publicada no dia 22 de dezembro, sob o título "LUCIANA ABREU EXPULSA MELHOR AMIGA DE CASA", são afirmados, entre outros, que:

"Ana Micaela foi expulsa de casa de Lucy, em Cascais, e voltou à da sua família, em Santo Tirso"; "Elas desentenderam-se pouco tempo antes do casamento. Foram os ciúmes da Micaela em relação ao Daniel que ditaram o fim da amizade ", contou fonte ao CM. "Ela ao início ainda desempenhava funções de assessora da Lucy, mas agora esse papel pertence ao Daniel", adiantou a mesma fonte." "Ana Micaela deixou assim as funções de agente na produtora da atriz, voltando à antiga profissão, à psicoterapia."



Sobre os factos acima elencados, avançados pelo Correio da Manhã, cumpre esclarecer que nenhum corresponde à verdade, pelas seguintes razões:

Em momento algum Ana Micaela e Luciana Abreu se desentenderam, sendo que ambas continuam a sua amizade de longa data. Da mesma forma, também não corresponde à verdade que Ana Micaela tenha deixado as suas funções como Assessora de comunicação de Luciana Abreu.

Na verdade, Ana Micaela viu-se impossibilitada de comparecer na cerimónia de casamento de Luciana Abreu por motivos de saúde. Pelo que se relembra que logo de seguida, a 5 de novembro, volvidos apenas 15 dias, Ana Micaela acompanhou – no regular exercício das suas funções e como amiga – a cantora, no concerto de apresentação do seu novo álbum na Fnac do NorteShopping.

Neste sentido, cabe referir que Ana Micaela continua, tal como continuará a exercer as funções para as quais foi contratada pela LVAM Productions, mantendo-se por perto da família de Luciana Abreu, por quem nutre grande afeto.

Por razões de índole profissional, que a obrigaram a deslocar-se para o Norte do país, Ana Micaela já não se encontra a viver permanentemente em casa de Luciana Abreu. No entanto, esta deslocar-se-á para junto de Luciana sempre que a sua presença seja necessária e justificada. Estas razões devem-se tão só à natureza do seu percurso profissional, que agora a obriga a desdobrar-se entre Lisboa e o Norte.

Do mesmo modo, a dinâmica da vida familiar também é sujeita a mudanças ao longo do tempo. Desta forma, agora que sabe Luciana Abreu estar bem acompanhada por Daniel Souza, por quem também nutre grande amizade, Ana Micaela, embora continue a prestar apoio à cantora com as filhas – apoio esse que continuará a ser necessário – sente-se mais à vontade para se ausentar desse meio familiar.

Esta ausência, não terá, no entanto, qualquer significado no que importa à LVAM Productions, pois Ana Micaela manter-se-á nas suas funções de assessora de comunicação de Luciana Abreu.

Em conclusão, pelas razões acima expostas, Ana Micaela considera que os factos noticiados pelo Correio da Manhã, nos seus meios de comunicação online, redes sociais e discutidos na rubrica Tertúlias do programa Flash! Vidas no canal da CMTV, não correspondem à verdade.



Vila Nova de Gaia, em 22/12/2017

O Advogado: Eduardo Oliveira e Sousa"