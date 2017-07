Direito de Resposta à notícia “Ex-autarcas da Covilhã condenados a três anos de prisão com pena susupensa”.

Direito de Resposta de Carlos Pinto à notícia "Ex-autarcas da Covilhã condenados a três anos de prisão com pena susupensa":



"Na edição do CM de 11/Julho//2017, vem publicada uma notícia sob o título "Ex-autarcas da Covilhã condenados a três anos de prisão com pena suspensa"

Dado que o corpo da notícia contém inverdades, omissões e falta de rigor factual venho solicitar os seguintes esclarecimentos aos seus leitores:

a) A sentença e a factualidade objecto da mesma, refere-se exclusivamente ao Arquivamento de três Contra-Ordenações no valor de cerca de 4 500€.

b) Nada tem a ver com quaisquer construções ilegais de "63 moradias unifamiliares" e "loteamentos" como se diz no texto.

c) O Juiz do Colectivo que aplicou esta pena - por determinação da Relação de Coimbra - é o mesmíssimo Juiz que absolveu duas vezes na primeira Instância.

d) A este processo, o Conselho Superior de Magistratura, decidiu aplicar o procedimento de aceleração processual e carácter de Urgência!!! Sou candidato a uma Câmara, talvez daí a urgência em aplicar uma pena antes das eleições. Por causa de 4 500€.

e) O Tribunal, durante a Audiência, violou princípios básicos da minha Defesa e impediu, indeferindo um requerimento do defensor oficioso - nomeado sobre a hora, por doença grave do mandatário conhecedor do processo - para durante oito dias consultar o processo.

f) Como é evidente, o meu Advogado vai Recorrer da Sentença e apresentar queixa contra o Magistrado, por configurar na condução da Audiência, actos de verdadeiro abuso de poder.

g) Lamenta-se que nada disto seja referido na notícia.

Carlos Pinto"