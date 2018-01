Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de resposta de Paulo Lalanda e Castro

Referente à notícia "Ex-patrão de Sócrates declara salário mínimo".

1. Na edição de 24 de dezembro de 2017, o Correio da Manhã publicou notícias sobre Paulo Castro, que constam das páginas 4 e 5 do jornal, antecedidas de uma capa com a manchete "Ex-patrão de Sócrates declara salário mínimo" e o subtítulo "vencimentos comunicados à Autoridade Tributária".



2. Na página 4, é desenvolvido o tema da manchete, referindo-se que Paulo Castro teria declarado, em 2015, como rendimento do trabalho dependente, o valor de €7.494,00, o que corresponderia, de acordo com um cálculo mensal, a pouco mais do que o salário mínimo nacional, referindo-se ainda que situação similar ocorreria desde 2011.



3. Da notícia constam também as explicações do advogado de Paulo Castro, no sentido de que este, por ter residência na Suíça, aí declarava a totalidade dos seus rendimentos, sendo aquele rendimento declarado em Portugal relativo à gerência de uma sociedade sediada em Portugal, e naturalmente residual relativamente ao conjunto dos seus rendimentos.



4. Na página 5, é anunciado que o Ministério Público vai continuar a investigar Paulo Castro por causa dos pagamentos efectuados ao Eng. Sócrates, os quais, segundo o jornal, poderiam constituir um esquema ilícito, destinado a transferir fundos para o antigo primeiro-ministro, referindo a notícia que esta matéria não teria sido cabalmente esclarecida no âmbito da Operação Marquês por falta de tempo para concluir a investigação, mas que iria ser objecto de uma investigação autónoma.



5. As insinuações da manchete e das notícias em apreço são, afinal, as de que: i) a circunstância de Paulo Castro declarar apenas pouco mais do que o salário mínimo em Portugal seria fonte de suspeita da prática de um ilícito, o que iria ser investigado pela Autoridade Tributária; ii) a Operação Marquês não teria concluído o apuramento dos factos relativamente ao alegado envolvimento de Paulo Castro no branqueamento de capitais em benefício de José Sócrates, o que iria ser objecto de um processo autónomo.



6. Tais proposições são infundamentadas e põem em causa o bom-nome de Paulo Castro, que o exercício deste direito de resposta pretende acautelar.



7. Desde 2014 que a comunicação social e também o Correio da Manhã apresentaram Paulo Castro como alguém que se teria conluiado com José Sócrates para, através de contratos fictícios, lhe propiciar a transferência de fundos depositados em nome de Carlos Santos Silva, seu "comparsa" no esquema de corrupção que teria lesado o estado português em muitos milhões de euros.



8. Desde que essas notícias foram divulgadas, Paulo Castro nunca se furtou ao esclarecimento dessa situação, quer junto do Ministério Público, quer através de declarações públicas veiculadas na comunicação social, a saber:

1) Paulo Castro só se relacionou pessoalmente com José Sócrates a partir de meados de 2012, quando o conheceu em Paris, não tendo mantido com ele contacto ou relacionamento de qualquer natureza antes dessa data;

ii) Foi nesse contexto que Paulo Castro entendeu que a contratação de Sócrates, como consultor de empresas que representa, poderia constituir uma mais-valia em actividades económicas a desenvolver fora de Portugal;

iii) Daí nasceu uma relação de prestação de serviços, primeiro com a Octapharma AG, iniciada em 2013, sobretudo virada para o Brasil, depois, em 2014, com a DynamicsPharma, centrada em Cuba e na Argélia;

iv) Nesse âmbito, José Sócrates foi remunerado por essas empresas, tendo os pagamentos sido efectuados através de transferências bancárias para instituições portuguesas, e sido emitidos os respectivos recibos, num quadro adequadamente contratualizado;

v) Nunca, em situação alguma, José Sócrates reclamou de Paulo Castro o que quer que seja fora do âmbito dessas relações contratuais, e nunca recebeu daquelas empresas, ou de outras delas associadas, qualquer pagamento para além do que estava contratualizado, estando tudo documentado;

vi) Por outro lado, em março de 2014, Sócrates apresentou Carlos Silva a Paulo Castro, que lhe propôs uma prestação de serviços de revisão técnica de projectos relativos a hospitais a construir na Argélia, o que veio dar lugar a um contrato celebrado entre a empresa ILS LLP, sediada no Reino Unido, do seu universo empresarial, e a XMI, do universo empresarial do Grupo Lena;

vii) Esta prestação de serviços foi cumprida na parte que dependia das empresas ligadas a Paulo Castro.



9. Encerrado o inquérito da Operação Marquês, o Ministério Público veio a concluir que não há quaisquer indícios que justifiquem, nem uma acusação contra Paulo Castro, nem a continuação de qualquer investigação relativamente aos factos ali investigados, no que diz respeito à eventual prática por Paulo Castro dos crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos, determinando, nessa parte, o arquivamento do processo. Ou seja, não foram apurados quaisquer elementos que pudessem comprovar, nem que Pulo Castro tivesse participado em quaisquer contratos fictícios envolvendo Sócrates ou Santos Silva, nem que de qualquer forma tivesse sido elemento da cadeia do eventual branqueamento de capitais a favor de José Sócrates.



10. A certidão que foi extraída da Operação Marquês tem por objecto apenas a necessidade de apurar, e bem, se as sociedades do universo de Paulo Castro fizeram o manifesto fiscal dos rendimentos detectados, matéria relativamente à qual Paulo Castro nada tem a temer, porque os rendimentos auferidos por essas sociedades foram sempre declarados fiscalmente, como, na sede própria, se comprovará.



11. Assim sendo, importa deixar claro o seguinte: a) não há qualquer investigação em curso relativamente às relações entre Paulo Castro e José Sócrates, nem qualquer suspeita subsistente quanto à licitude do relacionamento de Paulo Castro e das suas empresas, quer com José Sócrates, quer com Carlos Santos Silva e as sociedades ligadas a este; b) não há qualquer dúvida relativamente ao cumprimento das obrigações fiscais do cidadão Paulo Castro, a partir do momento em que estabeleceu a sua residência na Suíça, sendo absolutamente irrelevante que tenha declarado uma remuneração de gerência em Portugal (com um valor residual em relação ao conjunto dos seus rendimentos).



12. Pelo exposto, a manchete e as notícias do CM reportam insinuações e suspeitas que não existem, sendo inconsistentes e infundadas as especulações que o jornal faz.



13. Paulo Castro respeita a liberdade de imprensa e compreende a função social que os órgãos de comunicação social desempenham na democracia.



14. Porém, lamenta que, depois de anos de exposição a uma acusação que se revelou infundada, o Correio da Manhã insista na divulgação de suspeitas que deixaram de existir e não esclareça os seus leitores que, no que diz respeito aos actos abrangidos pela Operação Marquês, e no que neles é substancial e constituía o motivo da investigação, a justiça o ilibou.



