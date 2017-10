Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: Falcone absolvido por tráfico

Referente à notícia ‘Mulher de traficante é artista de mérito’.

01:30

A propósito de uma notícia publicada no CM a 2 de outubro, sob o título ‘Mulher de traficante é artista de mérito’, recebemos dos representantes de Pierre Falcone o seguinte direito de resposta:



"De acordo com o teor da notícia, o traficante em causa seria Pierre Falcone, casado com Sonia Falcone. Esta referência a Pierre Falcone, chamando-lhe traficante, ofende, obviamente, a sua reputação e, de igual modo, é inverídica por falsa.



Pierre Falcone foi, efetivamente, julgado pela prática desse crime pela justiça francesa e absolvido dessa acusação, a 29 de Abril de 2011, em decisão proferida pela 11ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris".