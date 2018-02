Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: Federação de kickboxing reage

Referente à notícia ‘Estado financia fraude no desporto’.

A propósito de uma notícia publicada pelo CM de 9 de janeiro, sob o título ‘Estado financia fraude no desporto’, recebemos da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKMT) o seguinte direito de resposta:



a) As despesas e receitas da FPKMT são classificadas por rúbricas e tratadas por uma empresa idónea, sendo as contas ainda revistas por entidade oficial antes de serem discutidas e aprovadas em Assembleia Geral. Posteriormente, as contas são enviadas para o Instituto Português do Desporto e da Juventude, onde são conferidas. Até agora, nenhuma entidade detectou a existência de irregularidades nas contas da FPKMT, incluindo a Autoridade Tributária e a Segurança Social que, em 2017, auditaram as contas desta Federação, o que diz muito acerca do desmérito das acusações veiculadas pelo CM;



b) É falso que as deslocações pagas pelos atletas não tenham sido acompanhadas pela emissão do respectivo recibo conforme documentação já disponibilizada à Redacção deste Jornal;



c) A inclusão de um seguro na joia anual para todos os federados é lícita e visou colmatar situações irregulares e graves de ausência de seguro por parte de atletas federados, que originaram processos judiciais contra a FPKMT;



d) No que respeita às férias pagas de dirigentes da Federação, tal acusação é falsa e difamatória. Todas as deslocações pessoais dos dirigentes ou trabalhadores da FPKMT são suportadas por estes na íntegra;



e) É falso que a FPKMT receba dinheiro do Estado para custear na íntegra as viagens dos atletas em representação de Portugal e as iniciativas "Muaythai contra a droga" e "Kickboxing vai à escola". Estas iniciativas existem efectivamente no terreno (havendo provas documentais destas iniciativas).



f) Quanto às viagens, a FPKMT tem uma dotação finita na rubrica "Selecções" que compreende as representações oficiais em competições internacionais, e com o cabimento desta rubrica a FPKMT leva os seus melhores atletas a estas competições. Se algum atleta, para além dos seleccionados, tiver interesse em participar em alguma competição internacional, com a devida autorização do Seleccionador, este pode integrar a comitiva, se garantir junto de entidades terceiras, como vem sendo hábito (Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, próprios Clubes, entidades privadas, entre outras), o pagamento das despesas dessa deslocação;



g) Face ao demonstrado, a FPKMT reserva-se no direito de agir judicialmente contra os responsáveis por estas notícias.