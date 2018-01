Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: 'Horas de espera nas Urgências'

Referente à notícia “Desespero e várias horas de espera nas Urgências”.

01:30

Na sequência da V/ reportagem do passado sábado, dia 20 de janeiro de 2018, com o título "Desespero e várias horas de espera nas Urgências", nomeadamente a fotografia com a legenda "Em Gaia, o carro de emergência na zona de sujos", o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho esclarece:



A área fotografada não pertence ao Serviço de Urgência; A área fotografada corresponde a uma nova área de internamento, que ainda se encontra em remodelação; A área fotografada não se encontra em funcionamento nem está aberta para recepção de doentes; O carro de emergência encontrava-se em fase de montagem.



A verdade e transparência são valores fundamentais dos quais o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho não abdica na sua atividade assistencial.



Salienta-se, ainda, que em momento algum o CHVNGE foi contactado ou confrontado com alguma questão ou pedido de esclarecimento de vossa parte.



Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho