Direito de Resposta: INEM garante ambulâncias

Referente à notícia: ‘Ambulâncias do INEM paradas’.

01:30

Na sequência da notícia publicada no passado dia 7 deste mês, intitulada ‘Ambulâncias do INEM paradas’, recebemos do presidente do INEM, Luís Meira, o seguinte direito de resposta:



"Para garantir a operacionalidade de um número reduzido de turnos de Ambulância, o INEM depende da disponibilidade dos Técnicos de Emergência para realizarem trabalho extraordinário. Esta situação deve-se ao défice de profissionais, decorrendo a contratação de 100 novos Técnicos. Tendo esta informação sido facultada ao CM, desconhece-se porque optou o jornal por escrever que se deve "à saída de técnicos para as coordenações", justificação ilógica e absurda que se desmente categoricamente.



A notícia revela um desconhecimento profundo sobre o funcionamento da emergência médica. Chega a ser caricato que as VMER sejam referidas como "Ambulâncias dos hospitais" quando não efetuam transporte de doentes, sendo mesmo utilizada a expressão "ambulância da VMER". Afirmar que "a situação só é colmatada pelos Bombeiros e VMER, onde não há casos de inoperacionalidade" é desconhecer o sistema de emergência médica. O que é muito grave, para um jornal com a responsabilidade social do CM.



O CM refere que consultou listagens que mostram que na noite de 06/10/2017, no Porto, não havia qualquer ambulância operacional. Ora, o INEM conta seis Ambulâncias próprias na cidade do Porto, tendo estado momentaneamente inoperacional uma Ambulância no turno das 00h às 8h. Nesse período, como nos períodos em que se verifiquem inoperacionalidades pontuais, o Porto continua a contar com várias Ambulâncias operadas pelo INEM, com mais duas Ambulâncias do INEM sediadas em Corpos de Bombeiros e com Ambulâncias próprias dos Bombeiros e CVP.



A propósito da escolha de expressões como sentença de morte ou rutura, recorda-se que em 2017 o INEM concluiu a Rede Nacional de Ambulâncias, capacitando a totalidade dos concelhos com uma Ambulância INEM e iniciou um plano de renovação de frota com a substituição de 41 Ambulâncias e 100% das VMER.



O INEM não se revê nesta notícia alarmista, escrita ao arrepio dos mais elementares deveres jornalísticos."