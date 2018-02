Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: Pedofilia na Net

Referente à notícia ‘Predador com 200 mil ficheiros de pedofilia’.

01:30

A propósito da notícia ‘Predador com 200 mil ficheiros de pedofilia’ (19/02/18), recebemos o seguinte direito de resposta:



"Os nossos escritórios, em representação do arguido, nunca foram contactados para qualquer esclarecimento, informação sobre os factos ou versão da defesa apresentada e ainda em apreço, uma vez que o processo ainda se encontra pendente.



Manifestamos profunda reprovação por terem publicitado o nome verdadeiro do arguido e sua identificável localidade, o que causou e causa elevados danos morais e sociais, não apenas ao arguido mas também, de forma muito grave e lamentável, à sua família.



Pelo exposto, o arguido e a sua família encontram-se a ponderar, infelizmente, em avançar judicialmente contra V. Exas., perante os danos devastadores que causaram e causam a esta família, sem qualquer prurido na protecção da identidade do arguido e sua família.



Quanto ao processo em análise, com as regras da publicidade que lhe são advindas, o arguido pode esclarecer que milhares de ficheiros não os abriu, nunca os viu, por um lado e por outro, aquando descarregava nem sequer eram identificáveis, como esperamos que eventual perícia, caso se realize, possa atestar.



Cabe uma palavra à perícia psicológica levada a cabo pela Policia Judiciária, a qual se encontra na dependência e direcção do Ministério Público, que deduz a acusação e por isso mesmo, não nos parece que seja isenta, ou com a imparcialidade e distância desejáveis e necessárias.



Quanto a esta última questão, a mesma merece profunda reflexão jurídica sobre a óptica académica, mas tanto urgente e necessária, mas que não será concerteza este o meio e momento adequado. Esperamos uma decisão justa, com meios de prova idóneos e diligências rigorosas, sem ‘monstralizar’ o arguido, mas comprometendo-o como uma pessoa humana, com família, que merece e tem direito à reserva da sua vida privada e proteção de identidade."



Pedro Teixeira, advogado