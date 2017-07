Direito de Resposta: SEF esclarece detenção

Referente à notícia ‘SEF falha controlo de milhares de ilegais’.

09.07.17

Na sequência da notícia publicada dia 28 de junho com o título ‘SEF falha controlo de milhares de ilegais’, publicamos o seguinte direito de resposta:"O título escolhido, que afeta o bom nome do SEF, encabeça, inexplicavelmente, um corpo da notícia de uma ocorrência que descreve o resultado de uma operação que não foi realizada pelo SEF, não visou este Serviço nem os seus funcionários e no entanto o SEF é envolvido pelo CM ao ser chamado ao título do artigo e a uma frase no corpo do texto que atenta contra a sua reputação e imagem.Refere o CM, de forma gravosa, que "beneficiam ainda da ineficácia do controlo do SEF, o que indicia um esquema de corrupção também neste organismo".O SEF foi questionado pelo CM a quem respondeu dando os esclarecimentos possíveis atento o facto de se tratar de uma investigação de outro órgão de polícia criminal.À questão "sobre o que terá falhado no controlo destes imigrantes ilegais. Se foram cruzados dados com outros organismos para perceber da legalidade, ou não, destas pessoas." a resposta dada ao CM e que é parcialmente citada numa breve no topo da página 7, indicava que "relativamente a esta investigação em concreto, o SEF não se pronuncia."O SEF explicava – informação não citada pelo CM – que "em matéria de auxílio à imigração ilegal e falsificação ou contrafacção de documento de identificação ou de viagem, o SEF detém competência de investigação criminal partilhada com a PJ. É neste sentido que o SEF se encontra atento e tem vindo a investigar situações que envolvem indícios de práticas criminais com repercussão na permanência e actividades de estrangeiros no país."O SEF esclarecia ainda "no que respeita à inscrição da Segurança Social, convirá destacar que a mesma, por si só, não configura ou possibilita qualquer forma de regularização da permanência em território nacional sendo necessário reunir um conjunto de outros requisitos nos termos da lei de estrangeiros."Segundo o comunicado publicamente divulgado pela PJ que informa sobre a detenção de funcionários da Segurança Social "o modus operandi consistia na manipulação do Sistema Informático da Segurança Social, por meio da criação e alteração de registos na base de dados, atribuindo números de identificação da segurança social fraudulentos a cidadãos estrangeiros mediante o recebimento de contrapartidas…"Reafirma-se assim: ainda que a Segurança Social desse ao SEF informação positiva, alegadamente manipulada, este é apenas um dos factores que é tido em conta na regularização de cidadãos estrangeiros, processo que inclui, necessariamente outros requisitos aferidos, por exemplo, através da inspeção que o SEF realiza às entidades empregadoras.Em face da informação relatada no texto o SEF considera inadmissível o levantamento de suspeitas sobre o trabalho da instituição. O título e o parágrafo em apreço, atentos os esclarecimentos e a informação disponíveis, carecem de retificação."Luísa Maia Gonçalves, diretora nacional do SEF