Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: "Telefones na cadeia"

Relativo à notícia ‘Bombista compra telefones na prisão’.

22:38

A propósito da notícia do CM, de dia 24, sob o título ‘Bombista compra telefones na prisão’, recebemos da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o seguinte direito de resposta:



"Solicitamos a reposição da verdade, uma vez que, ao contrário do que é publicado, os telefones apreendidos no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus se encontravam no interior de televisões que chegaram em encomendas enviadas pelo correio e dirigidas a reclusos diferentes e não como consta da notícia, por intermédio de um recluso que foi apanhado duas vezes à entrada… quando regressava de saídas precárias, na posse de caixas contendo ecrãs de televisão LCD.



A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa igualmente que é abusivo associar as apreensões destes telemóveis ao recluso identificado na notícia e que dá origem a um título incorreto e alarmista.



Lastima-se que, mais uma vez, o Senhor Jornalista tenha adulterado a verdade dos factos e colocado questões unicamente respeitantes ao facto de se ter, ou não, apreendido telemóveis dissimulados numa televisão quando o sentido da notícia era outro".