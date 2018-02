Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: TVI responde a Eduardo Cintra Torres

Referente à rubrica ‘Imagens da semana'.

01:30

1. Na sua edição de dia 26 de janeiro, o ‘Correio da Manhã’ publicou na rubrica ‘Imagens da semana’ um texto em que — referindo-se ao facto de numa edição recente do passatempo ‘Quantos Queres?’ do ‘Você na TV!’, o vencedor do prémio desse passatempo ter sido o irmão do companheiro de Manuel Luís Goucha — Eduardo Cintra Torres sugere que o sorteio de tal prémio teria sido adulterado, com a intervenção e/ou conhecimento de Manuel Luís Goucha.



2. Contudo, os passatempos da TVI são caracterizados pelo rigor na sua operacionalização, mediante a implementação de garantias estruturais da sua fiabilidade. No caso concreto do ‘Quantos Queres?’, entre outras, encontram-se implementadas as seguintes salvaguardas:

a) A sujeição do regulamento onde constam detalhadamente as regras aplicáveis ao passatempo à aprovação prévia da Secretaria-Geral do MAI e a publicitação de tal regulamento no sítio da TVI;

b) A sujeição à aprovação prévia da Secretaria-Geral do MAI do código-fonte do programa informático que efetua o sorteio;

c) A execução de tal programa informático num equipamento alojado por terceiros fora das instalações da TVI, à qual a produção do programa acede apenas remotamente e exclusivamente na presença física de um agente da Polícia de Segurança Pública;

d) A realização automática da chamada telefónica de retorno para o autor da chamada telefónica sorteada;

e) A conservação de registos que viabilizam a auditabilidade a posteriori de todo o sistema.



3. O sorteio referido pelo articulista desenrolou-se com absoluta normalidade e no respeito escrupuloso por todas as regras e procedimentos aplicáveis.



4. A TVI realizou milhares de sorteios análogos, sem registo de qualquer problema quanto à adulteração do respetivo resultado — o que nos apraz registar.



5. A TVI refuta as suspeições formuladas, uma vez que as mesmas assentam exclusivamente em especulações que reputamos mal-intencionadas, pois são desprovidas de qualquer base factual.